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CHP kaçak elektrik kullanımını Meclis'e taşıdı

Güneydoğu'da kaçak elektrik kullanımının arttığını savunan CHP'li Tahsin Tarhan, elektrik dağıtım şirketlerinin zor durumda olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi | 11.01.2018 - 15:13..
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CHP kaçak elektrik kullanımını Meclis'e taşıdı

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Güneydoğu'daki kaçak elektrik kullanımıyla ilgili bir soru önergesi verdi.

ŞANLIURFA'DA KAÇAK ELEKTRİK MİKTARI...

2016 yılında sadece Şanlıurfa'daki kaçak elektrik kullanımının Atatürk Barajı’nın ürettiğinden daha fazla olduğuna dikkat çeken CHP'li Tarhan, elektrik dağıtım şirketlerinin de zor duruma düştüğünü söyledi.

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın soru önergesinde, şu ifadelere yer verildi: "2016 yılı verilerine göre sadece Şanlıurfa’da kayıp kaçak elektrik miktarı Atatürk Barajı’nın ürettiğinden daha fazla. Görünen o ki 2017 verileri daha da fazla olacak. Elektrik Dağıtımı özelleşince kayıp kaçak oranının azalacağını söyleyenler bu konu ile ilgili nedense herhangi bir önlem almıyor.

ŞİRKETLER BORÇ BATAĞINDA

Enerji Dağıtımı özelleştirildi ancak birçok şirketin borç batağında olduğu konuşuluyor."

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