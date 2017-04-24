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CHP Kanal İstanbul'a karşı

CHP İstanbul Milletvekili Yedekci "Kanal İstanbul'un yapılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

24.04.2017 - 12:50
  1. Haberler
  2. Gündem
CHP Kanal İstanbul'a karşı

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CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun gündemine "torba yasanın" geldiğini belirterek, kendilerinin de bu vesileyle Kanal İstanbul Projesi'nin yasal alt yapısının hazırlanma çalışmalarından haberdar olduklarını söyledi.

"TORBA YASA KANAL İSTANBUL PROJESİ İÇİN HAZILANDI"

Yedekci, "torba yasayla" çeşitli kanunlarda değişikliklerin önerildiğini ve hukukun arkadan dolanılmasının söz konusu olduğunu savunarak, "CHP olarak daha önce Anayasa Mahkemesine giderek iptal ettirdiğimiz maddeler tekrar aynı şekliyle getiriliyor ve sanki hiç iptal edilmemiş gibi bir intiba yaratılmaya çalışılıyor. Torba yasanın asıl amacının, su yolu adı altında isimlendirilen Kanal İstanbul Projesi'nin hayata geçirilme çalışması olduğu kanaatindeyiz." diye konuştu.

"HİÇBİR ŞEKİLDE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Kanal İstanbul Projesi'nin İstanbul için ölümcül tehlikeye sahip olduğunu ileri süren Yedekci, proje güzergahı içerisinde yer alan su havzaları, ormanlar ve birinci derece doğal sit alanlarının yok edileceğini öne sürdü. Yedekci, "Biz, hiçbir şekilde Kanal İstanbul'un yapılmasına izin vermeyeceğiz. Bununla ilgili toplumsal muhalefetin harekete geçeceğine eminiz." ifadelerini kullandı.

CHP Kanal İstanbul'a karşı
Kanal İstanbul projesinden bir görsel

CHP Kanal İstanbul'a karşı

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