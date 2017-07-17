CHP kayyum atamalarına karşı çıktı

Terör örgütü PKK'ya lojistik destek sağlayan belediyeler hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında, görevlendirmeler yapıldı.

PKK'YA DESTEK BİTTİ

Kayyum görevlendirmelerinden sonra, HDP'li belediyelerden örgüte uzun zamandır lojistik desteğin gittiği ortaya çıktı.

VATANDAŞ MEMNUN, CHP YANLIŞ DEDİ

Kayyum atamalarıyla özlenen belediye hizmetine kavuşan vatandaşlar durumdan son derece memnun kalırken; CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu bir rapor hazırladı.

CHP'li vekil raporunda kayyum atamalarının yanlış bir adım olduğunu savundu.

ASİMİLASYON

Tanrıkulu'nun hazırladığı raporda, "Belediyelerin desteği ve kadınların kendi inisiyatifleriyle, kadın bakış açısıyla gerçekleştirdiği çalışmaların iptalinin veya engellenmesinin, çocuklar için geliştirilen projelerin iptalinin, belediye bünyesinde çalışan tiyatrocuların ihracının yerel yönetimle değil doğrudan siyasal bir hedefle ilgisi vardır. Bu siyasi hedefin adı da açıktır: Asimilasyon, inkâr ve imha!" ifadeleri yer aldı.

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