CHP lideri Atatürkçüleri suçlayan FETÖ'ye tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Burada FETÖ elebaşı Gülen'in "Darbeyi ulusalcı laikler yaptı" açıklamalarına cevap veren CHP lideri, "Densiz" diyerek şu ifadeleri kullandı;

"ATATÜRKÇÜLER YAPMIŞ OLABİLİR" DİYOR

"Bir densiz kalkmış, şu açıklamayı yapıyor: "15 Temmuz'u Atatürkçüler yapmış olabilir." FETÖ örgütünün lideri bu. Sen Balyoz, Ergenekon davalarında ordudaki Atatürkçüleri ortağınla birlikte temizlemedin mi? Ak Parti size devleti teslim etti. Savcınıza kurşun geçirmez araba tahsis etti. Biz 'F tipi yapılanma' var derken size 'hocaefendi' diyorlardı. Biz bunları unuttuk mu sanıyorlar? Her istediğinizi verdiler. Valiler, vali yardımcıları, kaymakamlar, generaller, üniversiteler, rektörler, okullar, dershaneler, emniyet müdürleri, istihbaratçılar, banka verdiler.

Geldiler hep beraber kurdela kestiniz. Ve siz, biz Türkiye'nin bütün sınırlarını, kozmik odayı istiyoruz dediler. Size kozmik odayı bile verdiler. Kozmik odayı bir terör örgütüne vermek, vatana ihanettir. Vatana ihanet edenler de iktidardır.

HESABINI SORACAĞIZ

Utanmadan sıkılmadan, bu darbe girişimini Atatürkçüler yapmış diyorlar. Asıl sorunlu seninle birlikte sana devleti teslim edendir. Sana devleti teslim edenlerde er geç hesabını soracağız, kimse unutmasın. Demiştik ki bir ipte iki cambaz oynamaz, biri düştü, diğeri duruyor. O da hesabını verecek göreceksiniz."