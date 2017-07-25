taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.286
USD
3,5613
EURO
4,1506
ALTIN
143,23
PETR
49,1400

CHP lideri Atatürkçüleri suçlayan FETÖ'ye tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ elebaşı Gülen'e "densiz" dedi.

25.07.2017 - 14:12
  1. Haberler
  2. Gündem
CHP lideri Atatürkçüleri suçlayan FETÖ'ye tepki gösterdi

1

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Burada FETÖ elebaşı Gülen'in "Darbeyi ulusalcı laikler yaptı" açıklamalarına cevap veren CHP lideri, "Densiz" diyerek şu ifadeleri kullandı;

"ATATÜRKÇÜLER YAPMIŞ OLABİLİR" DİYOR

"Bir densiz kalkmış, şu açıklamayı yapıyor: "15 Temmuz'u Atatürkçüler yapmış olabilir." FETÖ örgütünün lideri bu. Sen Balyoz, Ergenekon davalarında ordudaki Atatürkçüleri ortağınla birlikte temizlemedin mi? Ak Parti size devleti teslim etti. Savcınıza kurşun geçirmez araba tahsis etti. Biz 'F tipi yapılanma' var derken size 'hocaefendi' diyorlardı. Biz bunları unuttuk mu sanıyorlar? Her istediğinizi verdiler. Valiler, vali yardımcıları, kaymakamlar, generaller, üniversiteler, rektörler, okullar, dershaneler, emniyet müdürleri, istihbaratçılar, banka verdiler.

Geldiler hep beraber kurdela kestiniz. Ve siz, biz Türkiye'nin bütün sınırlarını, kozmik odayı istiyoruz dediler. Size kozmik odayı bile verdiler. Kozmik odayı bir terör örgütüne vermek, vatana ihanettir. Vatana ihanet edenler de iktidardır.

HESABINI SORACAĞIZ

Utanmadan sıkılmadan, bu darbe girişimini Atatürkçüler yapmış diyorlar. Asıl sorunlu seninle birlikte sana devleti teslim edendir. Sana devleti teslim edenlerde er geç hesabını soracağız, kimse unutmasın. Demiştik ki bir ipte iki cambaz oynamaz, biri düştü, diğeri duruyor. O da hesabını verecek göreceksiniz."

İlginizi Çekebilir
Donald Trump'tan Washington Post'a tepki
ABD Başkanı, Esad rejimine karşı savaşan muhaliflere yönelik eğit-donat programını sona erdireceğine ilişkin iddialar üzerine açıklama yaptı
Cevdet Erdöl: Sağlık eğitimi gören işsiz kalmaz
Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörü açıklamalarda bulundu.
CHP grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun konuşması
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Atatürk'e dil uzatanlarda ahlak var mı?" diye seslendi.
Figen Yüksekdağ hakkında 10 yıl hapis istendi
PKK'lı teröristlere 'şehit' diyen Figen Yüksekdağ, 10 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
3 ABD'li askeri öldüren Ürdünlü askere müebbet hapis

3 ABD'li askeri öldüren Ürdünlü askere müebbet hapis

138
Türkiye'nin S-400 alması ne anlama geliyor

Türkiye'nin S-400 alması ne anlama geliyor

98
Türkiye'nin S-400 alımı Pentagon Sözcüsü'ne soruldu

Türkiye'nin S-400 alımı Pentagon Sözcüsü'ne soruldu

199
Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'e: Hesap vereceksin

Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'e: Hesap vereceksin

82
Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e mektup

Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e mektup

176
Harun Kolçak'ın tabutu başında selfie

Harun Kolçak'ın tabutu başında selfie

229
İdo Tatlıses: Zayıflamak için ölüm orucuna girdim

İdo Tatlıses: Zayıflamak için ölüm orucuna girdim

76
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM