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Kılıçdaroğlu ayet yazılı pankartla yürüdü

Adalet yürüyüşünün 17. gününde Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Allah adaleti emreder" pankartı açtığı görüldü.

01.07.2017 - 09:13
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Kılıçdaroğlu ayet yazılı pankartla yürüdü

Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşünün 17. gününe Sakarya Kızılcıkorman mevkisinden başladı.

"ALLAH'IN YARATTIĞI KAİNATIN ADALETİ VARDIR"

Yürüyüş öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Bugün aynı zamanda çevre günü, doğa günü. Allah'ın yarattığı kainatın kendi içinde bir dengesi ve bir adaleti vardır." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ayet yazılı pankartla yürüdü

"İNANÇ AYRIMI YAPMAKSIZIN.."

Bu adaletin insanoğlu tarafından bozulduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, adalet duygusunun 7'den 70'e herkes tarafından kabul edilmesini istediklerini vurguladı. Kılıçdaroğlu, "Adalet duygusunu yüceltelim. Adaletli davranalım. Hiçbir ayrım yapmaksızın, kimlik ayrımı yapmaksızın, inanç ayrımı yapmaksızın, yaşam tarzı ayrımı yapmaksızın, hep birlikte kardeşçe huzur içinde yaşayalım. Bunun en temel yolu, adalettir, adalettir, adalettir." şeklinde konuştu.

İHSAN ELİAÇIK VE MUSTAFA SARIGÜL EŞLİĞİNDE

Adalet için yürüdüklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, kendisini yalnız bırakmayan herkese yürekten teşekkür ettiğini belirtti.

Evrensel'de yayınlanan fotoğraflarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet pankartı açtığı da görüldü. Açıklamaya Mustafa Sarıgül ve İhsan Eliaçık katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarının ardından beraberindekilerle yürüyüşüne başladı.

Kılıçdaroğlu ayet yazılı pankartla yürüdü

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