CHP Meclis'in çalışmasını engelleyecek

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Tuğçe Sarıkaya ile sinemaya gitti.

Mehmet Ali Erbil: Çekmeyin biz sadece şeyiz

Hande Yener, önceki gün nişanlısı Ümit Cem Şenol ve annesi Selma Şenol ile Nişantaşı City’s’deydi.

Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Erzurum ve Ardahan'da gerçekleştirilen operasyonlarda 45 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Savcılığın kararına göre; kulüp başkanına tokat atan Aziz Yıldırım, maçlara ve antrenmanlara giremeyecek.

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Interpol'ün aradığı İngiliz Marmaris'te bulundu

Interpol tarafından 3 haftadır kayıp olarak aranan İngiliz 63 yaşındaki Lynn Fitzgerald, Marmaris’deki 3 yıldızlı bir otelde bulundu.