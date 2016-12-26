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CHP MHP'nin güçlü olduğu illere yoğunlaşacak

CHP Anayasa teklifinin referanduma gitmesi ihtimaline karşı MHP tabanını araştırdı ve MHP'lilerden oy alma stratejisi geliştirdi.

Haber Merkezi | 26.12.2016 - 09:20
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CHP MHP'nin güçlü olduğu illere yoğunlaşacak

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CHP kurmayları, anayasa değişikliği teklifinin referanduma gitmesi durumunda izleyeceği strateji için çalışmaya başladı.

MHP tabanının önemli bir bölümünün teklife olumlu bakmadığını düşenen CHP kurmayları, MHP tabanını analiz etmeye başladı.

MHP'NİN YÜKSEK OY ALDIĞI İLLERE YOĞUNLAŞILACAK

Milliyet'ten Meriç Tafolar'ın haberine göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sunulan raporlarlarda MHP’nin yüksek oy aldığı, Adana, Mersin, Antalya ve Manisa’nın da bulunduğu Ege ve Akdeniz bölgeleri ile İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde MHP seçmeninin ikinci parti tercihinin CHP; İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde ise MHP seçmeninin ikinci oy tercihinin AK Parti olduğu tespitini yapan CHP, referandum sürecinde bölgeler arası farklılıklar içerecek söylem geliştirecek.

"MHP NE KADAR MİLLİYETÇİYSE BİZ DE O KADAR MİLLİYETÇİYİZ" MESAJI

Kılıçdaroğlu’nun Uşak’ta “MHP ne kadar milliyetçi ise biz de o kadar milliyetçiyiz, MHP ne kadar ülkücü ise biz de o kadar ülkücüyüz” söyleminin MHP tabanına yönelik stratejinin parçası olduğu değerlendiriliyor.

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