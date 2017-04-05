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CHP milletvekillerini üslup konusunda uyardı

CHP'li Hüsnü Bozkurt'un 'evet' diyenleri denize dökmekle tehdit etmesinden sonra parti yönetimi milletvekillerine uyarı yazısı gönderdi.

05.04.2017 - 11:33
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CHP milletvekillerini üslup konusunda uyardı

CHP Grup Başkanlığı milletvekillerine, 16 Nisanda yapılacak anayasa referandumuna ilişkin yürütülen kampanyada dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin birer yazı gönderdi.

Yazıda, CHP milletvekillerinin, 16 Nisan'da yapılacak halkoylaması için yoğun bir kampanya yürüttüğü ifade edildi.

CHP'Lİ VEKİL: EVET DİYENLERİ DENİZE DÖKERİZ

AYRIŞTIRICI DİLDEN UZAK DURUN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, kampanyanın kucaklayıcı bir üslupla yürütülmesi, bunun bir parti sorunu değil ülke sorunu olduğu, ayrıştırıcı dilden uzak durulması gerektiğinin kesin olarak vurgulandığı belirtildi.

ÇİZGİYİ BOZMAYIN

CHP'nin, iktidarın, çatışma ve ayrıştırma diline karşın "Evet diyen de 'hayır' diyen de değerlidir." çizgisini bugüne kadar korumaya özen gösterdiğinin savunulduğu yazıda, zaman zaman kampanya sürecinin heyecanı içinde bu üsluba uygun düşmeyen tutumların sergilendiğinin görüldüğü vurgulandı.

VEKİLLERE SON UYARI

Milletvekillerine gönderilen yazıda, şu uyarılarda bulunuldu: "Bütün arkadaşlarımızın belirlenen üsluba uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Genel olarak belirlenen kucaklayıcı dil ve üsluba aykırı özel üslupların kullanılması kampanyaya zarar vermektedir. Bu nedenle bütün milletvekillerimizin üslup bütünlüğünü bozmaktan özenle kaçınmalarını hatırlatmak zorunlu olmuştur.

RADYO VE TELEVİZYONLAR ÇIKARKEN İZİN ALACAKLAR

Ayrıca milletvekillerinin radyo ve televizyonlara çıkması grup yönetiminin iznine bağlıdır. Yayına çıkacak milletvekillerimizin çıkmadan önce nöbetçi grup başkanvekilinden mutlaka izin alması, izin almadan yayınlara çıkılmaması gerekmektedir. Bu hususun yeniden hatırlatılmasında da yarar görülmüştür."

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