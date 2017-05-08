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CHP, milli uçak gemisi projesi TCG Anadolu'ya karşı çıktı

Türkiye’nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu projesi için İspanya Deniz Kuvvetleri ile işbirliğine ilişkin mutabakat muhtırası kabul edildi.

08.05.2017 - 14:55
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CHP, milli uçak gemisi projesi TCG Anadolu'ya karşı çıktı

700 KİŞİLİK AMFİBİ TABURU YER ALACAK

Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tuğgeneral İhsan Bülbül, İspanya’nın uçak gemisi Juan Carlos-1 ile benzer özelliklere sahip olacak uçak gemisiyle ilgili komisyonda, “Üstünde uçak kalkıp inebilecek, helikopter konuşlandırılabilecek, tank taşıyabilecek, insani yardım amaçlı kullanılabilecek ve 700 kişilik amfibi bir taburu bir seferde arzu edilen yere intikal ettirebilecek bir gemi niteliğinde.” dedi.

CHP, milli uçak gemisi projesi TCG Anadolu'ya karşı çıktı

GEMİ HER ZAMAN HER KOŞULDA HAZIR DURUMDA OLACAK

Deniz Kurmay Albay İmran Alparslan Demirbilek de, “İnsani yardım kapsamında geminin kapalı, açık bölmelerine konteynırlar konulabilecek. Bu konteynırlarla herhangi bir yere nakil yaparak insani yardım araçlarını gönderebilecek. Aynı zamanda ameliyathanesi var. Herhangi bir doğal afette veya herhangi bir şekilde dost, müttefik ülkelere yardım etmemiz gerektiği durumda biz bu gemiyi kullanabileceğiz.” bilgisini verdi.

CHP, milli uçak gemisi projesi TCG Anadolu'ya karşı çıktı

CHP KARŞI ÇIKTI

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, bu gemiyle Hint ve Atlantik okyanuslarına kadar ulaşan binlerce kilometre öteye tabur düzeyinde asker sevk edilip amfibi harekâtlar yapılabileceğini savundu. Salıcı, “Uçak gemileri denizaşırı operasyonlarda kullanılır. Türkiye neden uçak gemisine ihtiyaç duyuyor? Denizaşırı operasyonlara girişme niyeti mi var?” sorusunu yöneltti.

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