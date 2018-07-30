CHP muhalefette olmaktan gurur duyuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında hiçbir seçim kazanamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallantıda.

Muharrem İnce ile liderlik yarışında olan CHP Lideri, delegeleri ikna etmeye çalışıyor.

Tartışmalar devam ederken CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

80 YILLIK MUHALEFET...

Tezcan, 80 yıldır muhalefette olduklarının altını çizerek bunun çok önemli olduğunu savundu.

Hürriyet'e konuşan Bülent Tezcan, şunları söyledi: "Dünyanın en eski partilerinden biriyiz. 95 yıllık bir partinin yükü, bagajı, muhasebesi ağırdır. Toplumda sevgi bağı güçlüdür. 95 yılın tek parti dönemini çıkarırsanız kalan sürenin yüzde 80’inde muhalefette kalmış bir partiyiz. Buna rağmen parti dağılmamış. Muhalefette partisini bu kadar omzunda taşıyan bir seçmen ve taban yoktur."