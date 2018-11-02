CHP, Münbiç operasyonuna karşı

Terör örgütlerine karşı büyük bir kararlılıkla operasyonlar düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü YPG'nin işgal altında tuttuğu Münbiç'e girmek için geri sayıma geçti.

KANDİL MUTLU

Namlusunu Münbiç'e çeviren Mehmetçik, son hazırlıklarını yaparken CHP'den teröristleri sevindirecek bir açıklama geldi.

AFRİN, MÜNBİÇ RAHATSIZLIĞI

TBMM'de devam eden Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde söz alan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, "Birtakım duygulara kapılıp, 'Efendim girdik Suriye'ye, Afrin'i aldık. Münbiç'de şunu yapıyoruz.' Bunların hepsi sonunda felaketleri tevdi edecek, önümüze düşürecek konulardır" diyerek operasyonların karşısında olduğunu ortaya koydu. Kaynak: Ensonhaber.com