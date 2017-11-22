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CHP, NATO skandalına tiyatro demeye devam ediyor

CHP Grup Başkanvekili Altay, NATO skandalına ilişkin yaptığı açıklamanın arkasında olduğunu söyledi, AK Parti'den tepki geldi.

22.11.2017 - 07:59
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ENGİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün NATO tatbikatında düşman olarak gösterildi.

NATO ÖZÜR DİLEDİ

Yaşanan skandalın ortaya çıkmasından sonra Erdoğan çok sert sözlerle NATO'ya yüklendi. Türkiye'nin sert bir şekilde tepki göstermesinin ardından NATO, Türkiye'den defalarca özür diledi.

Skandalın ortaya çıktığı ilk gün Türkiye'nin NATO'ya sert bir şekilde tepki göstermesini isteyen CHP, 3 gün sonra tavır değiştirdi.

CHP'YE GÖRE HEPSİ TİYATRO

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 15 Temmuz darbe girişimini tiyatroya benzettiği gibi NATO skandalına da tiyatro iması dedi.

CHP'li Altay, tepkilere Meclis kürsüsünden cevap verdi, sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

"SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM"

CHP Grup Başkanvekili "Altmış küsur yıllık NATO’da ilk defa olan böyle bir kepazelik için Türkiye, bu Hükûmet bu özrü yeterli bulursa da ben bulmam.” dedim. “Bunun dibine kadar inmek lazım, arkasında kim varsa araştırmak lazım.” dedim. “Dibine kadar inilmiyorsa, arkasında kimin olup olmadığı araştırılmıyorsa, ben, o zaman akla bunun bir mizansen olduğu gelir.” dedim, sözümün arkasındayım." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

CHP'li vekilin bu sözlerine AK Parti'den sert yanıtlar geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş "Biz mutlaka bu işin peşini bırakmayacağız, gereken tepkiyi de gösterdik, göstereceğiz." diye konuştu.

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