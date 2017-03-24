CHP oylar çalınacak yalanını bıraktı

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Kara'nın makam aracındaki Türk bayrağı, bir saldırgan tarafından sökülmek istendi.

AK Parti karşısında girilen tüm seçimlerden önce oyların çalınacağı iddialarını ortaya atan CHP, bu kez farklı bir strateji izliyor.

Daily Telegraph'a göre, DEAŞ'ın saldırı taktiği değişti. Artık insanları arabayla ezmek gibi silahsız saldırılar gerçekleştiriyor.

Adana’da hırsızlar çaldıkları otomobille kaza yaptı. Otomobilin sahibi Durmuş Ali Bayram aracının çalındığını polisler arayınca öğrendi.

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Arda Turan: G.Saray ve Türkiye için paspasçı bile olurum

Arda Turan, Galatasaray'a bir gün yeniden hizmet etmek istediğini, ülke futbolu için paspasçı bile olabileceğini söyledi.