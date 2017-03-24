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CHP oylar çalınacak yalanını bıraktı

AK Parti karşısında girilen tüm seçimlerden önce oyların çalınacağı iddialarını ortaya atan CHP, bu kez farklı bir strateji izliyor.

24.03.2017 - 09:07
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CHP oylar çalınacak yalanını bıraktı

CHP, muhalif medyayı kullanarak yıllardır her seçim öncesi 'oylar çalınacak' haberleri yaptırıyordu.

CHP KENDİ YALANINI TEMİZLEMEYE ÇALIŞIYOR

16 Nisan'da yapılacak referanduma 23 gün kala çalışmalarına devam eden CHP, farklı bir yol izlemeye başladı.

CHP, sandığa gidilmesi için referandum öncesi kendisinin oluşturduğu algıyı yıkmaya çalışıyor.

Terör sevici muhalif medyaya konuşan CHP Seçim Sistemi Koordinatörü Erdal Aksünger, oyların çalınacağı algısının gerçeği yansıtmadığını itiraf etti.

CHP'li Aksünger, "Ne yaparsak yapalım oyları çalacaklar algısının kırılması lazım" diyerek bu kez katılımın önemine dikkat çekti.

CHP oylar çalınacak yalanını bıraktı

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