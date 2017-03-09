CHP, Rakka operasyonuna da karşı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'ın terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni hedef olarak Rakka ve Menbiç'i göstermişti.

RAKKA PLANINI TÜRKİYE YAPTI

Erdoğan'ın açıklamalarından sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD ve Rus mevkidaşlarıyla Antalya'da bir araya gelerek Rakka planını anlatmıştı.

CHP BUNA DA KARŞI ÇIKTI

Türkiye'nin planı doğrultusunda yapılacak operasyona belki de sayılı günler kala CHP'den farklı bir çıkış geldi. CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Rakka operasyonuna ilişkin görüşlerini açıkladı.

"TÜRKİYE'NİN RAKKA OPERASYONUNA KATILMASI UYGUN DEĞİL"

Asker kökenli olan CHP'li vekil, "Türkiye'nin kontrol ettiği bir bölgeden Rakka'ya ulaşmak çok daha maliyeti yüksek, çok daha zayiatı fazla olan bir harekat. O açıdan Türkiye'nin Rakka operasyonuna katılması uygun değil." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Rakka planı Antalya'daki askeri zirvedeydi haberi