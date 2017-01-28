CHP referandum kampına giriyor

Referandum için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını bekleyen anayasa değişikliği teklifiyle ilgili CHP'nin çalışmaları devam ediyor.

AK Parti ve MHP'ye karşı seçim stratejisi belirlemeye çalışan CHP, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'den uzak durmaya karar vermişti.

SON TALİMATLAR

CHP, daha da geniş bir politika belirlemek için milletvekillerini ve parti meclisi üyelerini kampa olacak.

ADRES ABANT OLABİLİR

Referandum kampının Abant gibi Ankara'ya yakın bir yerde olabileceği konuşuluyor.

BELEDİYE BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ

CHP Lideri, geçtiğimiz hafta CHP'li belediye başkanlarını parti genel merkezinde ağırlamış ve referandum öncesi fikir alışverişinde bulunmuştu.