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CHP referandumu AİHM'e taşıyor

Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da yapılan referandum için AİHM'e yapılacak başvurunun dilekçesini canlı yayında imzaladı.

04.07.2017 - 09:29
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CHP referandumu AİHM'e taşıyor

16 Nisan'da yapılan referandumda, sandıktan 'Evet' kararı çıktı. Halkın tercihini kabul etmeyen CHP, soluğu Anayasa Mahkemesi'nde aldı. Referandumun iptali için sokakları karıştırmak isteyenlerin çabaları ise boşa çıktı.

DİLEKÇEMİZİ HAZIRLADIK

Adalet Yürüyüşü adı altında Ankara'dan İstanbul'a doğru yürüyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandumla ilgili bir adım daha attı.

Gazetecilere açıklama yaparken önüne getirilen AİHM başvuru dilekçesini imzalayan CHP Lideri, "Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu karar nedeniyle referandum gayrimeşru hale geldi. Dilekçemizi hazırladık. AİHM'e başvuruyoruz." diye konuştu.

CHP referandumu AİHM'e taşıyor VİDEO

CHP referandumu AİHM'e taşıyor

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