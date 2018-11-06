CHP, sağlıkta şiddet yasasına karşı çıktı

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için harekete geçen AK Parti, hazırladığı yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sunmuştu.

43 maddeden oluşan teklifte, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulayanlara ağır cezalar getirilmesi hedeflendi.

12 YILA KADAR HAPİS

Yasa teklifine göre, sağlıkta şiddette failler artık karakoldan serbest kalmayacak, savcılığa sevk edilecek. Bu yasa kapsamında yargılananlar için 12 yıla kadar hapis talep edilebilecek.

Sağlık çalışanları tarafından memnuniyetle karşılanan yasa teklifi CHP'de kabul görmedi.

CHP KABUL ETMEDİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yasa teklifinin şiddeti önleyemeyeceğini savundu.

CHP'li Özel, "Eğer sağlıkta şiddetin önlenmesi hedefleniyorsa, bu düzenleme meslek örgütlerinin de talebi doğrultusunda yeniden düzenlenmek zorundadır" diyerek Türk Tabipler Birliği'ni işaret etti.

Geçtiğimiz aylarda terör örgütlerine cesaret veren açıklamalara imza atan Türk Tabipler Birliği, doktorların da tepkisini çekmişti.