CHP şehir hastanelerinden rahatsız

CHP Mersin Milletvekilleri Hüseyin Çakmak, Serdal Kuyucuoğlu ve İstanbul Milletvekili Ali Şeker TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

CHP'li vekiller, 5 yıldızlı otel konforunda yapılan Mersin Şehir Hastanesi'ne yönelik eleştirilerini dile getirdi.

CHP, VATANDAŞIN SIRTINA BÜYÜK BİR YÜK DİYOR

CHP Mersin Milletvekili Çamak, Mersin’deki şehir hastanesinin kentin ücra tarafındaki kuzey batısında olduğunu belirterek, "Sürekli büyüklüğü öne çıkarılmaya çalışan şehir hastanelerinin aslında vatandaşın sağlığını risk altına aldığı gibi sırtına da büyük bir yük bindirdiği gerçeği saklanmaktadır” dedi.

Ali Şeker de, “Bu projeler 7 kat maliyetle yapılıyor. Normal devlet eski ihale sisteminde 1 liraya mal ettiğini bu sistemde 7 liraya mal ediyor” iddiasında bulundu.

Serdal Kuyucuoğlu da, “Acele ediyorlar, hastaneyi açıyorlar ama bir sürü eksiklik var, bir sürü sıkıntı var, çalışanlar sıkıntlı, doktorlar sıkıntılı” diye konuştu.

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