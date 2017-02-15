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CHP şehir hastanelerinden rahatsız

CHP'li vekil, Mersin'e yapılan şehir hastanesinin vatandaşın sırtına yük olduğunu söyledi.

15.02.2017 - 17:16
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CHP şehir hastanelerinden rahatsız

CHP Mersin Milletvekilleri Hüseyin Çakmak, Serdal Kuyucuoğlu ve İstanbul Milletvekili Ali Şeker TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

CHP'li vekiller, 5 yıldızlı otel konforunda yapılan Mersin Şehir Hastanesi'ne yönelik eleştirilerini dile getirdi.

CHP şehir hastanelerinden rahatsız

CHP, VATANDAŞIN SIRTINA BÜYÜK BİR YÜK DİYOR

CHP Mersin Milletvekili Çamak, Mersin’deki şehir hastanesinin kentin ücra tarafındaki kuzey batısında olduğunu belirterek, "Sürekli büyüklüğü öne çıkarılmaya çalışan şehir hastanelerinin aslında vatandaşın sağlığını risk altına aldığı gibi sırtına da büyük bir yük bindirdiği gerçeği saklanmaktadır” dedi.

CHP şehir hastanelerinden rahatsız

Ali Şeker de, “Bu projeler 7 kat maliyetle yapılıyor. Normal devlet eski ihale sisteminde 1 liraya mal ettiğini bu sistemde 7 liraya mal ediyor” iddiasında bulundu.

CHP şehir hastanelerinden rahatsız

Serdal Kuyucuoğlu da, “Acele ediyorlar, hastaneyi açıyorlar ama bir sürü eksiklik var, bir sürü sıkıntı var, çalışanlar sıkıntlı, doktorlar sıkıntılı” diye konuştu.

CHP şehir hastanelerinden rahatsız

Mersin Şehir Hastanesi'nde vale hizmeti başladı haberi

CHP şehir hastanelerinden rahatsız

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