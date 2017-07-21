CHP Tunceli'de şehitler için yürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, partileri öncülüğünde terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak katledilen Necmettin Yılmaz’ı anmak için yürüyüş düzenleyeceklerini açıklamıştı.

TERÖRE LANET SLOGANLARI ATILDI

Belediye önünde başlayan yürüyüşe, CHP Milletvekilleri, Vali, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı, İl Jandarma Komutanı ve Emniyet müdürü de katıldı. Yürüyüş sırasında sadece Türk bayrakları ve şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafları taşındı.

VEKİLLER YÜRÜYÜŞTE

Kent merkezinde belediye önünde toplanan CHP'liler, CHP Grup Başkan vekili Levent Gök, Milletvekilleri Tuncay Özkan, Muharrem İnce, Haluk Pekşen, Gürsel Erol, Gülay Yelekçi, Vali Tuncay Sonel, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Tunceli İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, Emniyet müdürü Doğu Ateş ile birlikte yürüyüşe başladı.