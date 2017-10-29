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CHP Türkiye'nin mega projelerine karşı

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, mega projelerin devletin sırtına yük olduğunu söyledi.

29.10.2017 - 11:19
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  2. Ekonomi
CHP Türkiye'nin mega projelerine karşı

CHP Türkiye'nin mega projelerine karşı

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, 2023 hedefleri doğrultusunda yapılan Türkiye'nin mega projelerini eleştirdi.

MEGA PROJELER YAPILMASIN

Söz konusu projelerin devletin bütçesine yük olduğunu ifade eden Erdoğdu, önümüzdeki yıllarda bu yükün giderek ağırlaşacağını söyledi.

BÜYÜMEYE HAYALİ DEDİ

"Siyasi talimatlarla, hesapsızca yapılan yatırımların yükü bir anda görünür hale geldi." diyen Aykut Erdoğdu, Türkiye'nin Avrupa ülkelerini kıskandıran büyüme oranlarını da "hayali büyüme oranları" olarak nitelendirdi.

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