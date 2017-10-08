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CHP ve HDP İdlib harekatına karşı birleşti

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile CHP, TSK'nın İdlib için attığı adımın yanlış olduğunu savundu.

08.10.2017 - 08:43
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CHP ve HDP İdlib harekatına karşı birleşti

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ve HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP-HDP İTTİFAKI

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarının önünü kesmek için planlanan harekat, CHP ve HDP'de rahatsızlığa neden oldu.

Çatışmaları önlemek için Özgür Suriye Ordusu bölgeye intikal ederken, Türk komandoları da hazırlıklarını tamamladı.

"BEDELİ ÇOK AĞIR OLUR"

Türkiye'nin İdlib'e girmesinin yanlış olduğunu savunan CHP'li Erdoğan Toprak, bölgeyi bir bataklık olarak tamamlayarak; "Bu bataklığa Türkiye’yi çekmeye kimsenin hakkı yok. Bu operasyonun bedeli çok daha ağır olur" dedi.

HDP İSTİHBARAT İSTEDİ

HDP'li Ahmet Yıldırım ise adeta  istihbarat ister gibi harekatın ayrıntılarını sordu.

"Operasyonlarda kaç asker ve nasıl bir birlikle katılınacağı açıklanmamıştır" diyen HDP'li vekil, Türkiye'nin bölgeye girmemesi gerektiği savundu.

İdlib operasyonunun ayrıntıları haberi

CHP ve HDP İdlib harekatına karşı birleşti

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