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CHP ve Saadet Partisi'nin Reza Zarrab tavrı

ABD'de Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik darbe planının parçası olan davayla ilgili CHP ve Saadet Partisi'nden farklı açıklamalar geldi.

Haber Merkezi | 30.11.2017 - 14:04..
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CHP ve Saadet Partisi'nin Reza Zarrab tavrı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin konferans salonunda gerçekleştirilen Saadet Partisi Sultanbeyli İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'nde kameralar karşısına geçti.

"TÜRKİYE'YE KARŞI YÜRÜTÜLEN BİR TAVIRDIR"

ABD'de görülen Hakan Atilla davasına ilişkin konuşan Karamollaoğlu, "Biz bu şartlar altında bunu hiçbir zaman bir polemik konusu yapmayacağız. Çünkü bu konu sadece Erdoğan'a karşı değil, Türkiye'ye karşı yürütülen bir tavırdır." ifadelerini kullandı.

AA
CHP ve Saadet Partisi'nin Reza Zarrab tavrı

CHP: HÜKÜMET İSTİFA ETSİN

Öte yandan, söz konusu davayla ilgili bir açıklama da CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'tan geldi.

Partisi adına açıklama yapan CHP'li Yarkadaş, hükümetin derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.

CHP ve Saadet Partisi'nin Reza Zarrab tavrı

"KILIÇDAROĞLU DEMİR LEBLEBİDİR"

Partisine gelen eleştirilere de cevap veren CHP'li vekil, "Sayın Kılıçdaroğlu demir leblebidir, Kılıçdaroğlu’nu yutmaya çalışanlar onun kendi midelerine oturacağını bilmelidirler." diye konuştu.

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