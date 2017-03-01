CHP yeni otobüslerini tanıttı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, parti genel merkezi önünde, CHP'nin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında kullanacağı logolarla giydirilmiş seçim otobüslerini tanıttı, kampanyaya ilişkin bilgi verdi.

PARTİ ADI KULLANILMADI

Halk oylamasının partilere yönelik bir seçim değil, bir memleket meselesi olduğunu ifade eden Bingöl, bu nedenle kampanya logosunda ve seçim otobüslerinde partin adı ile ambleminin kullanılmadığını vurguladı.

Logoda, "çok masum" bir kız çocuğunun olduğuna dikkati çeken Bingöl, şöyle konuştu: "Bu kız çocuğu, bütün Anadolu'yu kucaklayan, Türkiye'deki bütün vatandaşların, ailelerin kendilerini göreceği masum bir çocuk ve tümüyle bizi temsil ediyor. Burada her aile bu çocukta kendisini görebiliyor. Bizim geleceğimizi temsil eden çocuklarımızın bir talepleri var. Bu talep son derece çocuksu, son derece masum bir talep. Çocuklarımız bizden, bütün vatandaşlardan, bütün seçmenlerden mütevazi bir talepte bulunuyorlar. Gelecekleri için, kendileriyle birlikte Türkiye'nin geleceği için bir 'hayır' oyu istiyorlar. Bu çok masum bir talep."

16 Nisan'da "hayır" çıkması durumunda çok büyük şeylerin değişmeyeceğinin altını çizen Bingöl, herkes için hayatın devam edeceğini dile getirdi.

"YANINDA GÜNEŞ VAR.."

Logo görselindeki kız çocuğuna işaret eden Bingöl, "Seçmenlerimizin bu masum, o güzel çocuksu yüzü düşünüp, oy kabinine, görerek oy kullanmaları çok ama çok önemli. Yanında güneş var. Güneş, umut, huzur, aydınlık. Biz istiyoruz ki güneşin ışıkları hep ülkemizi aydınlatsın, güneşin o sıcaklığı hep ülkemizi ısıtsın. Bu masum taleplerinin çok önemseneceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

GELEN TEPKİLER OLUMLU

Dün itibarıyla kamuoyu ile paylaşılan logo ve sloganın çok beğenildiğini savunan Bingöl, olumsuz hiçbir eleştiriyle de karşılaşmadıklarını söyledi. Bingöl, sakin bir ortamda, gerginliğin olmadığı, huzur içinde bir 16 Nisan oylamasının gerçekleştirilmesi için böyle bir logo ve sloganla yola çıktıklarını da aktardı. Eski milletvekilleri, PM üyeleri ve il başkalarının da bu süreçte yoğun bir şekilde çalışacaklarını belirten Bingöl, "Bu bir başlangıç değil, başlattığımız bir çalışmanın parçası." dedi.

İLK MİTİNG AMASYA'DA

Tekin Bingöl, bir gazetecinin "Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinglerine Amasya'dan başlayacağı belirtiliyor, tarih netleşti mi?" sorusu üzerine, Amasya'da bir etkinlik yapılacağını ancak içeriğinin daha sonra paylaşılacağını ifade etti.

Bingöl, "Biz bu kampanyanın önemli ayaklarından bir tanesini Amasya'dan başlatmak üzere önceden karar almıştık, demek ki çok doğru bir karar almışız. Zira başka bir takım mitinglerin de Amasya'dan başlatılacağını duyduk, bu bizi mutlu etti. Demek ki aldığımız karar çok doğru. Biz Amasya'da mutlaka Sayın Genel Genel Başkanımızın katılacağı bir etkinlik gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

EVET YAZILARI SÖKÜLDÜ

16 Nisan'da yapılacak referandumdan HAYIR çıkmasını isteyen CHP, son olarak 1 Kasım'da kullandığı kampanya otobüslerinden EVET yazılarını söktürmüştü.