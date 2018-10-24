CHP'de belediye adayları belli oluyor

CHP bugün Parti Meclisi'nde (PM) en az 100 adayı belirleyecek.

Şu sıralar parti genel merkezinde gerçekleşen PM toplantısına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık ediyor.

MUHARREM İNCE ÖN SEÇİM İSTİYOR

Kritik toplantı öncesi CHP ’nin 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin de ön seçim koşuluyla İstanubul adayı olduğunu ilan etmesi bugünkü PM’de ön seçim konusunun da gündeme geleceğini gösterdi.

ÖNE ÇIKAN İSİMLER

İstanbul: Gürsel Tekin, Akif Hamzaçebi, Engin Altay, Muharrem İnce, Abdüllatif Şener

İzmir: Mehmet Gönenç, Tuncay Özkan, Tunç Soyer, Kamil Okyay Sındır, Erdal Aksünger

Ankara: Mansur Yavaş, Fethi Yaşar, Levent Gök

Adana: Soner Çetin, Zeydan Karalar

Mersin: Aytuğ Atıcı, Fikri Sağlar, Selçuk Dereli

Antalya: Muhittin Böcek, Ümit Uysal Hatay: Lütfü SavaşMuğla: Osman Gürün

Eskişehir: Yılmaz Büyükerşen

Aydın: Özlem Çerçioğlu

Gaziantep, Adana ve Mersin: tabanda ittifak