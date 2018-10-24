taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.70895
Euro
6.52225
Altın
1231
Borsa
93032.54
Gram Altın
226.65

CHP'de belediye adayları belli oluyor

Büyükşehirleri gözüne kestiren CHP'de İstanbul için çok sayıda kişi aday olmak için sıraya girmiş durumda.

Haber Merkezi | 24.10.2018 - 11:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber
CHP'de belediye adayları belli oluyor

CHP bugün Parti Meclisi'nde (PM) en az 100 adayı belirleyecek.

Şu sıralar parti genel merkezinde gerçekleşen PM toplantısına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık ediyor.

MUHARREM İNCE ÖN SEÇİM İSTİYOR

Kritik toplantı öncesi CHP ’nin 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin de ön seçim koşuluyla İstanubul adayı olduğunu ilan etmesi bugünkü PM’de ön seçim konusunun da gündeme geleceğini gösterdi.

ÖNE ÇIKAN İSİMLER

İstanbul: Gürsel Tekin, Akif Hamzaçebi, Engin Altay, Muharrem İnce, Abdüllatif Şener

İzmir: Mehmet Gönenç, Tuncay Özkan, Tunç Soyer, Kamil Okyay Sındır, Erdal Aksünger

Ankara: Mansur Yavaş, Fethi Yaşar, Levent Gök

Adana: Soner Çetin, Zeydan Karalar

Mersin: Aytuğ Atıcı, Fikri Sağlar, Selçuk Dereli

Antalya: Muhittin Böcek, Ümit Uysal Hatay: Lütfü SavaşMuğla: Osman Gürün

Eskişehir: Yılmaz Büyükerşen

Aydın: Özlem Çerçioğlu

Gaziantep, Adana ve Mersin: tabanda ittifak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
New York Times: Erdoğan siyasi rüşveti reddetti

New York Times: Erdoğan siyasi rüşveti reddetti

113
MAK'a göre MHP hiçbir yerde birinci değil

MAK'a göre MHP hiçbir yerde birinci değil

258
Anne ve kızına pitbull cinsi köpek saldırdı

Anne ve kızına pitbull cinsi köpek saldırdı

352
Bakan Akar: Akdeniz'de provokasyona izin vermeyeceğiz

Bakan Akar: Akdeniz'de provokasyona izin vermeyeceğiz

70
Yunanistan’a 12 mil uyarısı

Yunanistan’a 12 mil uyarısı

112
Yeni metro ilk gün 334 sefer yaptı

Yeni metro ilk gün 334 sefer yaptı

79
Avrupa Birliği, İtalya'nın bütçe taslağını reddetti

Avrupa Birliği, İtalya'nın bütçe taslağını reddetti

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM