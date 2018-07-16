CHP'de delegelere gönderilen kurultay SMS'i

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkeyi şahlandıracak yeni kabinesiyle birlikte gelecek planları yaparken CHP'de gündem yine kurultay.
Erdoğan karşısında hiçbir seçim başarısı gösteremeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu kaybetmek üzere.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi partinin başına getirmek isteyen milletvekili ve delegeler bugün resmen harekete geçti.
NOTERLİ İMZA SÜRECİ
Meclis'te bir açıklama yapan CHP'li vekiller, kurultay istediklerini söyledi.
625 imza toplaması gereken CHP'li muhalifler, delegelere SMS göndererek imza istedi.
SMS'de, "Seçimli olağanüstü kurultay için noterli imza sürecini başlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.