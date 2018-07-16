CHP'de delegelere gönderilen kurultay SMS'i

İzmir'de, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi sela okuduğu için darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun ve imam Ekrem Kara, darbe girişiminin ikinci yılında birlikte sela okudu.

15 Temmuz'da darbedilen imam ve müezzinden sela

Liderlik krizi yaşayan CHP'de, Muharrem İnce'yi destekleyen milletvekili ve delegeler harekete geçti.

Giresun ve Gümüşhane kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar kapsamında son 1,5 ayda terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu.

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın yeni klibi için değiştirdiği imajı, sosyal medyada ilginç yorumlar almasına sebep oldu.

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Sığınmacı çocuklar kültür elçisi olacak

Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli çocuklardan oluşturulan koro, seslendireceği Türkçe, Arapça ve İngilizce şarkı ve türkülerle kentin tanıtımı ve turizmine katkı sağlayacak.