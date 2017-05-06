CHP'de kazan kaynıyor

16 Nisan'da yapılan referandumda alınan yenilgi nedeniyle CHP'de yaşanan tartışmalar devam ediyor.

16 Nisan gecesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezinde yuhalanmasıyla başlayan parti içi gerilim, muhalif isimlerin kurultay istemleriyle devam etti.

KILIÇDAROĞLU'NA YETER DEDİ

Partide Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağını açan son isim ise, CHP Sözcülüğü görevini yürüten CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke oldu.

ÖVGÜ DİZDİLER

Mevcut yönetim anlayışının parçası olmak istemediği için partideki görevlerinden istifa ettiğini duyuran Böke, Emine Ülker Tarhan ve Şafak Pavey gibi sürekli öne çıkarılıyordu.

EMİNE ÜLKER TARHAN'IN HAZİN SONU

Sosyal medyadan aldığı destekle heyecanlanarak CHP'den istifa edip parti kuran Emine Ülker Tarhan, girdiği seçimlerde sosyal medyadaki takipçileri kadar oy alamamıştı.