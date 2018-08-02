CHP'de kurultay hazırlıkları

CHP'de seçim heyecanı yaşanıyor. Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan başarısız sonuçların faturası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na kesilmişti.

Üst üste kaybedilen seçimlerden rahatsızlık duyan CHP'nin muhalif kanadı, genel kurul çalışmalarının startını verdi.

Genel kurul için yapılan hazırlıklarda bugün sona gelindi. Genel kurulda Muharrem İnce'ye oy vereceğini açıklayan CHP'liler, parti içi seçim yapmak için gerekli olan imzaların tamamını topladı ve bugün imzalar dosya dosya genel merkeze teslim edildi.

İmzaların teslim edilmesinden sonra açıklama yapan CHP Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer ve beraberindeki milletvekilleri, olağanüstü kurultay talebiyle 630 imza toplandığını bildirdi.

Muharrem İnce 630 imza topladı VİDEO



DOSYALAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

CHP Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer ve beraberindeki milletvekilleri, olağanüstü kurultay için topladıkları imzaları teslim etmek için CHP Genel Merkezi'ne geldi. Genel merkeze gelirken dikkatlerden kaçmayan unsur partililerin ellerindeki dosyalar oldu.

Dosyalar konusu ise Kemal Kılıçdaroğlu için tarihin tekerrür etmesi konusunu yeniden hatırlattı. 2009 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan Kılıçdaroğlu, 2010 yılında partinin içi seçimde başkan olarak seçilmişti. O dönemde Kılıçdaroğlu, aralarında Başkan Erdoğan'ın da bulunduğu birçok siyasi hakkında yalan yanlış ithamlarda bulunarak kendi PR'ını yapmış, bu çalışmalarda da kullandığı "mavi dosya" sembol haline gelmişti.