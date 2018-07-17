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CHP'de kurultay için imza sayısı karmaşası

Muharrem İnce destekçileri olağanüstü kurultay için 2. günün sonunda 466 imza verdiğini açıklarken, Kılıçdaroğlu'na yakın Tuncay Özkan ise 120 imza toplandığını açıkladı.

Haber Merkezi | 17.07.2018 - 18:44..
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24 Haziran'daki seçimleri de kaybeden ve o gece oy sayısı konusunda adeta birbirine düşen Cumhuriyet Halk Partisi, olağanüstü kurultay için toplanan imza sayısında da mutabık değil.

İNCE DESTEKÇİLERİ 460 İMZA TOPLADIK DEDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına bir kez daha aday olarak çıkmaya hazırlanan Muharrem İnce'ye yakın isimlerinden Yaşar Tüzün, bugün TBMM'de yaptığı basın toplantısında 2. gün sonunda 466 imza topladıklarını açıkladı.

TUNCAY ÖZKAN: 120 İMZA VERİLDİ

CHP Genel Başkanı'na yakınlığıyla bilinen İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise; "Parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay toplamak istemesi normal. Ancak yerel seçimler öncesinde bu tartışmaların yapılması doğru değil. Bizim illerden edindiğimiz bilgiye göre şimdiye kadar 120 delege noter kanalıyla olağanüstü kurultay için imza verdi." diye konuştu.

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