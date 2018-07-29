CHP'de kurultay için yarın büyük gün

CHP'de 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan olağanüstü kurultay tartışmaları sürerken muhaliflerle genel merkez arasındaki kurultay hesaplaşmasında, noter onaylı imzaların toplanma süresi de yarın doluyor.

CHP 1 AYDIR OY SAYAMIYOR

Hemen her seçimde "Oylarımız çalınıyor, yanlış sayılıyor" algısını yayarak, sandıkta deviremedikleri Erdoğan'ın hileyle seçim kazandığı iddiasıyla propaganda yapan CHP'de, alt tarafı 1235 delegenin imzası 1 aydır sayılamıyor. Muhalefler yeterli sayıyı çoktan bulduk diyor, genel merkez ise Muharrem İnce'yi destekleyen muhaliflerin bu iddiasını yalanlıyor. İlginçtir ki kimin doğruyu söylediği bir türlü ortaya çıkmıyor, 1235 kişinin imzanın hangi yönde olup olmadığı gibi basit bir konuda bile uzlaşma/anlaşma sağlanarak sağlıklı bilgi akışı sağlanamıyor.

MUHALİFLER, SON 69 İMZAYLA 628'İ BULDUK DİYOR

Noter onaylı imzaları noter huzurunda saydıran ve 559 imza tespiti yapan muhalifler, 69 delegenin ise noter onaylı imzalarının fotoğrafını gönderdiğini, bu imzalarla birlikte de 628 imza topladıklarını belirtiyor. Genel merkez muhaliflerin kurultay için yeterli sayıya ulaşamadığı, imzaların 500 civarında olduğu iddiasında ısrar ederken hem muhalifler hem de genel merkez, imza süresinin dolmasına saatler kala delegeleri sıkı markajda tutuyor.

YARGIYA TAŞINABİLİR

Karşılıklı sert açıklamalara sahne olan CHP'de 'bu kavga karakolda biter' sesleri yükselmeye başlarken kulislerde de muhaliflerin, kurultay tartışmalarını mahkemeye taşıyabileceği de dile getirilmeye başlandı.

KURULTAYI TOPLAYIN ÇAĞRISI

CHP'de seçim gecesine ilişkin kurulan adil secim sisteminin çalışmadığı ve Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan isimler arasında bulunan PM üyesi Erdal Aksünger olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Aksünger, 24 Haziran'da sadece bir seçim kaybetmedikleri, CHP'yi destekleyen milyonlarca insanının da hayal kırıklığına uğratıldığını belirterek, "Bu gerçekle yüzleşmeden yerel seçimlere gitmenin bizi daha ağır bir yenilgiye taşıyacağını gördüğümüz için değişim istiyoruz" dedi.