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CHP'de kurultay krizi bitmedi

Muharrem İnce'yi destekleyen muhaliflerin sözcüsü Yaşar Tüzün, yeniden imza toplama çalışması yapabileceklerini söyledi.

Haber Merkezi | 07.08.2018 - 11:34..
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CHP'de kurultay krizi bitmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı seçim yenilgileri partilileri isyan noktasına getirdi.

Muharrem İnce'yi partinin başında görmek isteyen muhalifler delegelerden olağanüstü kurultay için imza toplasa da yeterli sayıya ulaşılamadı.

CHP Genel Merkezi'ne teslim edilen imzalar arasında sahte imzaların bulunduğu belirtilirken; muhalifler de genel merkezin oynama yaptığını savundu.

İki taraftan da karşılıklı suçlamalar ortaya atılırken muhaliflerin sözcüsü Yaşar Tüzün'den önemli açıklamlar geldi.

"BİR DAHA İMZA TOPLANABİLİR"

"Bu kurultay ya olacak, ya olacak" diyen Tüzün, "Bizim B, C, D planlarımız da var. Bir daha imza toplanabilir. Tüzük için toplanabilir. Genel Merkezin ilan ettiği sayılar bize bildirilmedi. ‘Çağrı heyeti’nden kimse çağrılmadı, onların görüşünün alınması gerekirdi. İmzaları geri çekilenlerin sayısı belki 11, belki 21… Nereden biliyoruz bunu? Eğer imzasını geri çekiyorsa bunu Genel Merkeze değil ‘çağrı heyeti’ne vermesi gerekiyordu. Acaba Genel Merkez hangi politikaları uyguladı da o arkadaşlarımız imzasını geri aldı?" ifadelerini kullandı.

CHP'de kurultay krizi bitmedi

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