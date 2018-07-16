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CHP'de liderlik yarışı kızıştı

Olağanüstü kurultay için harekete geçen Muharrem İnce'nin 15 gün içerisinde 625 imza toplaması gerekiyor.

Haber Merkezi | 16.07.2018 - 06:58..
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CHP'de liderlik yarışı kızıştı

24 Haziran seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir yenilgi alan muhalefette liderlik krizi patlak verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu isteyen Muharrem İnce, bu teklifi reddedilince örgüt kozunu oynadı.

İLK İMZALAR ATILDI

Parti örgütünün kendisini desteklediğini ifade eden İnce, olağanüstü kurultay için imza toplamaya başladı.

15 GÜNDE 625 İMZA

Pazartesi günü itibariyle resmen başlayan imza süreci 15 günde tamamlanacak.

15 gün içerisinde 625 imzanın toplanması gerekiyor.

900 DELEGENİN DESTEĞİ VAR

Muharrem İnce'ye yakın isimler, desteğin 900 civarında olduğunu ifade ediyor.

İmzaların 2 gün içerisinde toparlanarak partinin kurultaya taşınması bekleniyor.

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