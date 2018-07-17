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CHP'de muhaliflerin ulaştığı imza sayısı

Kemal Kılıçdaroğlu karşısında birleşen 353 delege, kurultay için noter huzurunda imza verdi.

Haber Merkezi | 17.07.2018 - 07:07..
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CHP'de muhaliflerin ulaştığı imza sayısı

CHP'de muhaliflerin ulaştığı imza sayısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu şu sıralar sallantıda.

24 Haziran seçimlerinde partisinden fazla oy alan Muharrem İnce, parti liderliği için kendisini hazırlamaya başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açık açık koltuğu istese de ret cevabı alan Muharrem İnce, olağanüstü kurultay için imza toplatmaya başladı.

İLK GÜNDE YARISINI  GEÇTİ

Resmen başlayan sürecin ilk gününde toplanan imzaların sayısı 353'e yükseldi..

ADIM ADIM KURULTAYA

Toplam 625 delegenin imzasını alması gereken Muharrem İnce'nin yeterli imza sayısına ulaşması CHP Genel Merkezi tarafından beklenmiyor.

İnce cephesi ise kurultay hazırlıklarına şimdiden başladı.

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