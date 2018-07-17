CHP'de muhaliflerin ulaştığı imza sayısı

Takasbank Genel Müdürü Mahmut Kayacık, altın cinsinden hesabı olan bir müşterinin, Altın Transfer Sistemi sayesinde aynen para gibi başka bir hesaba artık transfer yapabileceğini söyledi.

Malatya'da, ayağının ezildiğini iddia eden Yusuf Ş. adlı bir kişi, otobüs şoförü Önder Boyun'a döner bıçağıyla saldırdı. Gözaltına alınan kişi, 1 gün sonra serbest bırakıldı.

Çeşme'de dostlarının katıldığı bir kutlama düzenleyen Can Bonomo ve Öykü Karayel çiftinin temsili nikahını Sarp Apak kıydı.

Ultra lüks bir hayat yaşamı sürdüren Adnan Oktar ve kedicikleriyle ilgili bilinmeyenler ortaya çıkmaya başladı.

Çanakkale'de, çerez almaya gidip ortadan kaybolan zihinsel engelli genç kız, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir barakada 9 kişinin kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.

1 Dünya basınında Fransa: Kupayı göçmenler kazandı Rusya'nın ev sahibi olduğu 2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa şampiyonluğa ulaşırken, bu başarı dünya basınında geniş yer bulurken, göçmen kökenli kadro da dikkat çekti.

2 Trump'ın Rusya açıklamaları ABD'de tepki çekti ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan istihbaratının, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarına inanmadığını söylemesi Washington'da büyük tepkiyle karşılandı.

3 Yunanistan, Hulusi Akar'ın göreve gelmesinden rahatsız Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanı olması Yunan medyasında geniş yer buldu. Ortak görüş ise, "Artık işimiz çok zor" oldu.

4 Bülent Tezcan: CHP tabanı kurultay istemiyor CHP Sözcüsü Tezcan, olağanüstü kurultay için imza toplanmasına ilişkin konuştu.

5 Ece Erken'in sansürlü fotoğrafı olay oldu Ece Erken sansürleyip paylaştığı fotoğrafı sonrasında eleştiri yağmuruna tutulunca, sansürsüz bikinili bir fotoğrafını daha paylaştı.

6 Emekli komutan Zeki Çolak ABD'de 15 Temmuz'u anlattı Emekli Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Kara Havacılık Komutanlığında yaptığı denetimin, darbecileri panikleten ve darbenin öne alınmasına neden olan etkenlerden biri olduğunu söyledi.