CHP'de muhaliflerin ulaştığı imza sayısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu şu sıralar sallantıda.
24 Haziran seçimlerinde partisinden fazla oy alan Muharrem İnce, parti liderliği için kendisini hazırlamaya başladı.
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açık açık koltuğu istese de ret cevabı alan Muharrem İnce, olağanüstü kurultay için imza toplatmaya başladı.
İLK GÜNDE YARISINI GEÇTİ
Resmen başlayan sürecin ilk gününde toplanan imzaların sayısı 353'e yükseldi..
ADIM ADIM KURULTAYA
Toplam 625 delegenin imzasını alması gereken Muharrem İnce'nin yeterli imza sayısına ulaşması CHP Genel Merkezi tarafından beklenmiyor.
İnce cephesi ise kurultay hazırlıklarına şimdiden başladı.