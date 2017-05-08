CHP'de son durum

Cumhuriyet Halk Partisi'nde dün toplanan Parti Meclisi (PM), Kemal Kılıçdaroğlu'na "tek adam" eleştirisi yapan Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ı 38'e karşı 19 oyla kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk etti.

"SARAY'DAN DÜĞMEYE BASILDI"

Parti Meclisi öncesinde toplantı yapan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu; "Biz her şeyi biliyoruz. Bu partiyi karıştırmak amacıyla Saray’dan düğmeye basıldı, talimat verildi. Bunun üzerine bazı arkadaşlar bilinçli bazı arkadaşlar da bilinçsiz olarak bu projeye hizmet etti." diye konuştu.

BÖKE KILIÇDAROĞLU'NU TERS KÖŞEYE YATIRDI

Fikri Sağlar krizi sürerken CHP'de bir diğer kriz ise Selin Sayek Böke tarafında yaşandı.

Böke'nin açıkladığı sine-i millet kararının hemen ardından Levent Gök tarafından yalanlanması, MYK sonrası kongre sürecinin başladığı açıklamasının Tekin Bingöl tarafından yapılması Selin Sayek Böke'yi rahatsız eden konular oldu.

Bu konuları Kemal Kılıçdaroğlu'yla konuşan ve "İsterseniz sadece parti sözcülüğündan istifa edin." cümlesini duyan Böke, biraz düşündükten sonra Genel Başkan'a kısa bir istifasını sundu.

İşte tam ne olduysa bundan sonra oldu, Kılıçdaroğlu'yla görüşmesinde "Merak etmeyin partiye herhangi bir zararım olmaz." diyen Selin Sayek Böke, uzun ve partiyi eleştiren bir metin yayınladı. Toplantıda Böke'nin bu açıklamalarını gören Kemal Kılıçdaroğlu ise adeta şok oldu.