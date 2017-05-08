CHP'de tartışmalar devam ediyor

CHP'de Kılıçdaroğlu'na yönelik muhalif sesler yükselirken, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, tartışmaları sürdürecek bir açıklamayı sosyal medya üzerinden yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fikri Sağlar’ın ihraç talebinin görüşüldüğü toplantıda, "Saray düğmeye bastı, bazı milletvekili arkadaşlarımız da buna alet oldu" ifadelerini kullanmıştı.

MUHARRAM İNCE'DEN SERT AÇIKLAMALAR

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları üzerine Twitter'dan açıklama yapan İnce, “Saray düzenine muhalefet edersen dış mihrakların, basiretsiz CHP yönetimine muhalefet edersen sarayın adamısın. Alayınıza Hayır." şeklinde cevap verdi.

"DÜNYAYI DAR EDERİM"

Ayrıca İnce, "Bana Sarayın talimatıyla hareket ediyorsun diyen kişinin alnını karışlarım, dünyayı dar ederim, basiretsizliğinizi iftirayla kapatamazsınız” ifadelerini kullandı." ifadeleri kullandı