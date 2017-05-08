taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.833
USD
3,5851
EURO
3,9185
ALTIN
141,43
PETR
48,9700

CHP'de tartışmalar devam ediyor

CHP'de parti içi kavgalar sürerken Muharram İnce'den, Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamalar geldi.

08.05.2017 - 20:11
  1. Haberler
  2. Gündem
CHP'de tartışmalar devam ediyor

123

CHP'de Kılıçdaroğlu'na yönelik muhalif sesler yükselirken, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, tartışmaları sürdürecek bir açıklamayı sosyal medya üzerinden yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fikri Sağlar’ın ihraç talebinin görüşüldüğü toplantıda, "Saray düğmeye bastı, bazı milletvekili arkadaşlarımız da buna alet oldu" ifadelerini kullanmıştı.

MUHARRAM İNCE'DEN SERT AÇIKLAMALAR

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları üzerine Twitter'dan açıklama yapan İnce, “Saray düzenine muhalefet edersen dış mihrakların, basiretsiz CHP yönetimine muhalefet edersen sarayın adamısın. Alayınıza Hayır." şeklinde cevap verdi.

"DÜNYAYI DAR EDERİM"

Ayrıca İnce, "Bana Sarayın talimatıyla hareket ediyorsun diyen kişinin alnını karışlarım, dünyayı dar ederim, basiretsizliğinizi iftirayla kapatamazsınız” ifadelerini kullandı." ifadeleri kullandı

CHP'de tartışmalar devam ediyor

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

Abdullah Gül'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

147
Bülent Arınç'tan açıklama: Kayseri'ye neden gitmedim

Bülent Arınç'tan açıklama: Kayseri'ye neden gitmedim

261
İran'dan Suudi Arabistan'a tehdit

İran'dan Suudi Arabistan'a tehdit

252
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan mehter marşı eleştirisi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan mehter marşı eleştirisi

462
Abdullah Gül'ün acı günü

Abdullah Gül'ün acı günü

178
Şırnak'ta terör örgütüne büyük darbe

Şırnak'ta terör örgütüne büyük darbe

116
Ak Parti'de ilk FETÖ gözaltısı

Ak Parti'de ilk FETÖ gözaltısı

168
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM