CHP'den Belçika'da referandum toplantısı

CHP Belçika Birliği, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik halk oylaması hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

"HAYIR ÇIKACAK"

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan "Anayasa değişikliği referandumunda neden hayır" konulu toplantıda konuşan CHP Belçika Birliği Başkanı İsmet Yılmaz, sandıktan "hayır" çıkacağına inandığını ve halkla temaslarında bu yönde izlenim elde ettiklerini söyledi.

"BU DÜZEN KOLAY KURULMADI"

Yılmaz, "130 yıllık bir parlamenter sistemimiz var. Eksikleri de olsa bu düzen, bu sistem kolay kurulmadı ki kolay yıkılsın. Bunun kurulması için çok bedeller ödendi. İstiklal Savaşı verildi. Dolayısıyla, neden böyle bir yasa taslağı dayatılıyor? Bunu hepimizin sorgulaması lazım. Dünyanın hiçbir yerinde totaliter rejimler ayakta duramamıştır. Birilerini kurtarmak için ülkemizi bu maceraya atamayız. O yüzden biz hayır diyoruz." dedi.

"YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK ÜLKELERDE PARLAMENTER SİSTEM VAR"

CHP AB Temsilcisi Kader Sevinç de yapılması istenen değişiklikle "denge denetleme sisteminin" tamamen kaldırıldığını ve yetkinin tek kişiye verildiğini ileri sürerek, "Dünyada yaşam kalitesi olarak en üst düzey ülkelere baktığımız zaman hep parlamenter demokrasileri görüyoruz." diye konuştu.

Bu sistemin başkanlık ya da yarı başkanlık olarak gösterilen ülkelerdeki modellerle aynı olmadığını savunan Sevinç. "Biz karar merkezinde halkın olması gerektiğine inanıyoruz, halkın bizzat temsilcileri olan Meclis'in olması gerektiğine inanıyoruz. Sadece görüntüde bir Meclis isteyenlerle biz aynı kampta değiliz." ifadesini kullandı.