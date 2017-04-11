CHP'den ekonomi raporu

Halk oylaması çalışmalarında kullanılmak üzere CHP teşkilatlarına, milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri, belediye başkanları, il, ilçe ve belde başkanlarına gönderilen raporda, Türkiye ekonomisinin durumu ele alındı.

Gelirin azalması, büyümenin düşmesi, işsizliğin artması ve enflasyonun yükselmesi başta olmak üzere temel ekonomik gelişmelerin değerlendirildiği raporda, "Fiili başkanlık döneminde ne oldu?", "Diğer ülke deneyimleri ne gösteriyor?" ve "Bu değişiklik gerçekleşirse ne olacak?" sorularına yanıt arandı.

"EVET ÇIKARSA KİŞİ BAŞI GELİR AZALACAK"

Bu anayasa değişikliği teklifinin, 80 milyonun gelirinin azalmasını vaat ettiği savunulan raporda, fiili başkanlık döneminde 80 milyonun fakirleştiği, 2014 yılında 12 bin 112 dolar olan kişi başına milli gelirin 2016'da 10 bin 807 dolara düştüğü iddia edildi.

"GELİR 4 BİN 700 DOLARA DÜŞECEK"

Raporda, demokrasilerde, 1990-2015 yılları arasında, yıllık ortalama kişi başına milli gelir 35 bin dolarken, otoriter rejimlerde 4 bin 700 dolar olduğu bildirildi.

Teklifin, "Türkiye ekonomisinin büyümesinin yavaşlamasını" vaat ettiği öne sürülen raporda, "Fiili başkanlık döneminde Türkiye ekonomisinin büyüme hızı yavaşladı. 2016 yılında Türkiye ekonomisi sadece yüzde 2,9 büyüyebildi. Bu oran son 7 yılın en düşük büyümesi." ifadesine yer verildi.