CHP'den HDP'ye eylem desteği

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK sonrası basın toplantısı düzenledi.

HDP'nin başlattığı "Vicdan ve Adalet Nöbeti"ne ilişkin bir soruyu cevaplayan Tezcan, şunları söyledi:

"KATILIP KATILMAMAYI DEĞERLENDİRECEĞİZ"

"Adalet istemini yükselten her türlü barışçıl, demokratik eylem değerli saygı ile karşılanması ve yükseltilmesi gereken yöntemlerdir. Bunların bu çerçevede ifade edilmesinde yarar vardır. Eyleme katılıp katılmama ayrıca değerlendirilecektir, henüz değerlendirme yapılmamıştır. Devletin, güvenlik güçlerinin masum ve demokratik eylemlere engel olmak yerine imkan fırsat tanımayıp sadece güvenlik önlemi alması hükümetleri küçültmez, büyütür. Onun dışında yapılacak adımlar demokrasiye, hukuk devletine hükümetin itibarına zarar verir. Mevcut hükümet bu itibarı koruma kaygısında görünmüyor."