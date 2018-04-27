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CHP'den İYİ Parti'ye gönderilenler yine istifa edecek

İYİ Parti-CHP ittifakı girişimi başarısız oldu. CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili geri dönüyor.

Haber Merkezi | 27.04.2018 - 08:38..
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CHP'den İYİ Parti'ye gönderilenler yine istifa edecek

CHP'den İYİ Parti'ye gönderilenler yine istifa edecek

Geçtiğimiz çarşamba gerçekleşen Meral Akşener-Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

RESTE REST

Buna göre iki lider gergin anlar yaşadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'ye verdiği 15 milletvekilinin diyetini Meral Akşener'den cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçmesini söyleyerek istedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'na rest çekerek yanıt verdi:

“20 milletvekiliyle değil, 100 bin imzayla aday olacağım”

BOYNU BÜKÜKLER CHP'YE DÖNÜYOR

Kılıçdaroğlu'nun ani kararıyla 15 CHP'li milletvekili İYİ Parti'ye geçmişti. Büyük şok yaşayan bu vekiller Meclis'te oluşturdukları grupla İYİ Parti'nin seçimlere YSK kararlarından bağımsız olarak girebilmesi için destek verecekti. Fakat YSK, İYİ Parti'ye "olur" verince buna gerek kalmadı.

Şimdi Akşener'in Kılıçdaroğlu'na rest çekmesiyle 15 milletvekilinin CHP'ye dönmesi bekleniyor.

CHP'den İYİ Parti'ye gönderilenler yine istifa edecek

CHP'den İYİ Parti'ye gönderilenler yine istifa edecek

CHP'den İYİ Parti'ye gönderilenler yine istifa edecek

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