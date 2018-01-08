CHP'den kavga savunması: Kongre sabote edildi

CHP İzmir İl Kongresi'nde, adaylardan Utku Gümrükçü'nün konuşma yaptığı sırada bir kişi "Utku Gümrükçü Kerbela şehitlerinden hemen şimdi özür dile" yazan bir pankart tutunca, iki grup arasında kavga çıkmıştı.

KONGRE SABOTE EDİLDİ

Olayın arından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "İzmir il kongremiz çok olumlu havada sürerken adaylarımızdan birisinin konuşma anında bir provokatif eylemle karşı karşıya kaldık. Bu şahıs sadece ajan provokatif kimliği ile kongremizi sabote etmek adına görevlendirilmiş şahıs olarak anlamsız bir şekilde anlamsız bir pankart açarak kongremizi sabote girişiminde bulundu. İzmir’de iki adayımız demokratik süreç içerisindeyken böyle provokasyona meydan verilmesi, provokatif girişimde bulunulması CHP’ nin üzerinde oynanan oyunlardan biri olduğunu görüyoruz. 30 ilde kongrelerimizi gerçekleştirirken İzmir talihsiz bir olayla karşılaştı. Şahıs parti üyesi değildir. Tutarsız davranışları nedeniyle 2 yıl önce partiden ihraç edilmiştir. Parti olarak şahıs hakkında gerekli girişimlerde bulunacağız." diye konuştu.

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