CHP'den 'OHAL' raporu

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın hazırladığı "OHAL'le Geçen 2 Yıl/Sivil Darbenin Bilançosu" adlı raporda, OHAL'in işçi ve sendikalar, ekonomi, eğitim, basın, kamu çalışanları, cezaevleri ve sivil toplum üzerindeki etkileri ile bu dönemde yaşanan intiharlar ele aldı.

RAPOR DETAYLARI BELLİ OLDU

OHAL'in, AK Parti hükümetlerinin yıllardır gündeme getirip kamuoyu baskılarıyla geri adım attığı kamu personeliyle ilgili düzenlemeleri hayata geçirmek ve haklarını isteyen işçilerin, emekçilerin mücadelelerine müdahale etmek için bir fırsat olarak kullanıldığı savunulan raporda, OHAL'le hayatın her alanında yasaklamalar, baskılar, hukuksuzluklar yaşandığı ileri sürüldü.

Raporda, OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) Türkiye'yi yasaklar ülkesi haline getirdiği, Suruç, 10 Ekim, Soma, Uludere anmalarından ağıt yakma, türkü söylemeye kadar onlarca etkinlik ve anmanın yasaklandığı belirtildi.

Öte yandan terör örgütleriyle mücadele kapsamında, bazı kanunlarda değişiklik içeren kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulmasına ilişkin değerlendirme yapan Ağbaba, "AKP Meclisi devre dışı bırakıp KHK'ler ile ülkeyi yönetmenin rahatlığına alıştı. Şimdi 'OHAL'i kaldırıyoruz' diyorlar, Meclise getirdikleri yasa teklifinin bazı maddeleri OHAL'i aratır nitelikte. Kalkan OHAL değil sadece OHAL'in ismi." ifadesini kullandı.