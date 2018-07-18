taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.537
USD
4,7943
EURO
5,5702
ALTIN
188,50
PETR
71,7500

CHP'den 'OHAL' raporu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, 20 Temmuz 2016'da ilan edilen olağanüstü halin etkilerini ve sonuçlarını ele alan bir rapor hazırladı.

AA | 18.07.2018 - 13:49..
  1. Haberler
  2. Gündem

s

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın hazırladığı "OHAL'le Geçen 2 Yıl/Sivil Darbenin Bilançosu" adlı raporda, OHAL'in işçi ve sendikalar, ekonomi, eğitim, basın, kamu çalışanları, cezaevleri ve sivil toplum üzerindeki etkileri ile bu dönemde yaşanan intiharlar ele aldı.

RAPOR DETAYLARI BELLİ OLDU

OHAL'in, AK Parti hükümetlerinin yıllardır gündeme getirip kamuoyu baskılarıyla geri adım attığı kamu personeliyle ilgili düzenlemeleri hayata geçirmek ve haklarını isteyen işçilerin, emekçilerin mücadelelerine müdahale etmek için bir fırsat olarak kullanıldığı savunulan raporda, OHAL'le hayatın her alanında yasaklamalar, baskılar, hukuksuzluklar yaşandığı ileri sürüldü.

Raporda, OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) Türkiye'yi yasaklar ülkesi haline getirdiği, Suruç, 10 Ekim, Soma, Uludere anmalarından ağıt yakma, türkü söylemeye kadar onlarca etkinlik ve anmanın yasaklandığı belirtildi.

Öte yandan terör örgütleriyle mücadele kapsamında, bazı kanunlarda değişiklik içeren kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulmasına ilişkin değerlendirme yapan Ağbaba, "AKP Meclisi devre dışı bırakıp KHK'ler ile ülkeyi yönetmenin rahatlığına alıştı. Şimdi 'OHAL'i kaldırıyoruz' diyorlar, Meclise getirdikleri yasa teklifinin bazı maddeleri OHAL'i aratır nitelikte. Kalkan OHAL değil sadece OHAL'in ismi." ifadesini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin Fox News'ta kendisine uzatılan kağıdı almadı

Putin Fox News'ta kendisine uzatılan kağıdı almadı

91
Adnan Oktar konserlerine giden ünlüler konuştu

Adnan Oktar konserlerine giden ünlüler konuştu

127
25 gün askerlik süresi kaldırılsın

25 gün askerlik süresi kaldırılsın

1081
Dwayne Johnson ve kızının göğüs kası anlaşmazlığı

Dwayne Johnson ve kızının göğüs kası anlaşmazlığı

23
Bedelli askerlik Meclis'te

Bedelli askerlik Meclis'te

222
Yiğit Bulut yabancı satıcıya yönlendirdi

Yiğit Bulut yabancı satıcıya yönlendirdi

191
Estetik bağımlısı kadın pes dedirtti

Estetik bağımlısı kadın pes dedirtti

136
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM