CHP'den olağanüstü toplantı kararı

MİT TIR'ları görüntülerini Can Dündar'a verdiği suçlamasıyla yargılanan eski gazeteci ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na 25 yıl hapis cezası verildi.

Enis Berberoğlu hakkında verilen 25 yıl hapis cezası ve tutuklama kararı üzerine TBMM'de CHP Grubu olağanüstü toplantıya çağrıldı.

CHP'Lİ VEKİLLER TEPKİ GÖSTERDİ

CHP'li milletvekilleri toplantıya girerken karara tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Faşizm. Olacak iş değil. Değerlendireceğiz. Teslim olacak değil CHP bunlara, eşkiyalara." dedi.

CHP Milletvekili Engin Altay da, "Böyle adalete lanet olsun." dedi.