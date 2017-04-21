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CHP'den üst üste 3 toplantı

Referandumda 'evet' çıkınca parti genel merkezinde yuhalanan Kılıçdaroğlu, partisinin yeni stratejisi için 3 toplantı birden yapacak.

21.04.2017 - 14:11
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenleyerek, partisinin referandum sonrası çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

MİLLETVEKİLLERİ, PARTİ MECLİSİ, İL BAŞKANLARI

Referandum süreciyle ilgili bir dizi toplantıların gerçekleştirileceğini söyleyen Bingöl, "Toplantılardan ilkini; cumartesi günü, genel merkezimizde, milletvekili arkadaşlarımızla birlikte kapalı grup toplantısı olarak gerçekleştireceğiz. Referandum sürecini değerlendirerek, daha sonraki süreçle ilgili de değerlendirme yapacağız. Ardından 25 Nisan Salı günü parti meclisimizi toplayacağız, 29 Nisan Cumartesi günü Ankara’da il başkanları toplantımızı yapacağız. Onun arkasından da belediye başkanlarımızla birlikte bir başka toplantı gerçekleştireceğiz.

"STRATEJİ BELİRLENECEK"

Bütün bunlar, referandumu değerlendirmenin yanı sıra bundan sonraki stratejimizi belirmek adına; yapacağımız toplantılar, bize yön verecektir. Önemli kararları alma noktasında değerlendirmeleri arkadaşlarımızla birlikte yapacağız" diye konuştu.

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