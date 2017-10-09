CHP'den vize açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin dış politikanın iç siyasete malzeme yapılmasının sancılarını her geçen gün biraz daha ağırlaşarak yaşadığını, ortaya çıkan bedelleri ödemek zorunda bırakıldığını ifade eden Altay, dış politikada aslolanın ülkenin ve milletin bekası olduğunun altını çizdi.

Altay, CHP'nin yapıcı uyarılarına rağmen iktidarın diplomasideki yanlışlarını sürdürdüğünü, bunun da sadece Türkiye'deki değil, dünyanın her ülkesindeki Türklerin hayatlarını zorlaştıran uygulamalara dönüştüğünü söyledi.

SAĞDUYU ÇAĞRISI

Türkiye ile ABD arasında vizelere ilişkin duruma değinen Altay, şu değerlendirmede bulundu:

"CHP olarak bu krizle ilgili olarak önce bir büyük sağduyu çağrımız var. Hem AK Parti yöneticilerine, hükümete, Cumhurbaşkanı'na hem de hiç şüphesiz hiç hak etmediğimiz bu muameleyi bize reva gören ABD'ye de aynı sağduyu çağrısını yapmak durumundayız. Basiretsiz, düzeysiz, uçuk, maceracı dış politika Türkiye'de iş adamından öğrencisine, sporcusundan politikacısına herkesin hayatını biraz daha zora sokmakta. Türkiye'ye Somali, Yemen, İran, Libya, Kamboçya gibi ülkelere yapılan muamelenin aynısının yapılması ki o ülkeleri de küçümsemiyorum, Türkiye için vahim bir durumdur. Milletimizin gururunu kıran, haysiyetini aşağılayan da bir durumdur. ABD'nin bu tutumu hiç şüphesiz kabul edilemez. Bu Türk-Amerikan ilişkilerinde aynı zamanda bir dip noktadır. Ve tarihsel bir kırılmadır."