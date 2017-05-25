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CHP'den Yargıtay'a Cumhurbaşkanı başvurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti genel başkanı olmasının kanuna aykırı olduğunu savunan CHP, Yargıtay'a başvuru yapacak.

25.05.2017 - 16:02
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CHP'den Yargıtay'a Cumhurbaşkanı başvurusu

CHP'den Yargıtay'a Cumhurbaşkanı başvurusu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti genel başkanı seçilmesi ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olmasına rağmen AK Parti grup başkanlığı görevini yürütmesiyle ilgili Yargıtay'a başvuracaklarını açıkladı.

"KANUNA AYKIRI GENEL BAŞKANDIR"

CHP'li Özel, "Seçilen cumhurbaşkanı partisiyle ilişiği kesilir, uyum yasası çıkarmaları lazımdı yapamadı madde dört duruyorken. Kanuna aykırı genel başkandır. Partilere insanlar üye olur mahallesinde delege olmak istiyor, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığının üyeliği ilan etmesi lazım, mahalle delegesi olamazsın, hani ilan nerede yazıyor. Kanun uygun hale getirilmeden bu işler yapılamaz. Başbakanın durumu daha da vahim MKYK'da görev alırsan grupta görev alamazsın dedik. Yargıtay Başsavcılığının kararı genç parti vekalet etmek üzere genel başkanvekilliği ihdas etti Yargıtay bozdu siyasi partiler kanunda bu yoktur dedi.

"GEREKLİ HAZIRLIĞI YAPIYORUZ"

Siyasi Partiler kanunda 65'de vardı 83'de kalktı. Bunlar yaptık diyor kanuna aykırı işlem yaptınız diye Yargıtay'a Cumhuriyet Başsavcılığına götürdüğümüz zaman ya CHP'de böyle yapıyor ya kanuna niye uymuyorsun muz cumhuriyeti mi burası kabileye reis mi seçiyoruz. Bu tam kanunsuzluk halidir, en çok mücadele etmemiz gereken yüzsüzlüktür. Gel kanun değişikliğini ver tartışalım, bugün hukuksuzluk yapıyorlar 'reis, reis' diyorlar kabilede bile bu kadar hukuksuzluk olmaz. Peşini bırakmayacağız gerekli hazırlığı yapıyoruz hem Cumhurbaşkanı hem Başbakanla ilgili başvurularımızı yapacağız, takipçisi olacağız."

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