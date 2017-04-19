taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.804
USD
3,6708
EURO
3,9324
ALTIN
151,09
PETR
54,5300

CHP'den YSK kararına ilk yorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, YSK'nın iptal kararı için, "Organize bir seçim hilesi, oy hırsızlığı diyoruz." dedi.

19.04.2017 - 18:42
  1. Haberler
  2. Gündem
CHP'den YSK kararına ilk yorum

ASD

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan CNN Türk Canlı yayınında YSK'nın referandum iptal başvurularının reddedilmesine ilişkin konuştu.

"KARAR BİZİ MUTLU ETMEDİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, YSK'nın referandum iptal başvurularının reddedilmesine ilişkin, "Karar bizi mutlu etmedi. Meşruiyet sorununu büyüterek devam etmiştir. İptal kararı verseydi meşruiyet tartışması ciddi bir şekilde çözülmüş olacaktı. YSK, kendisini kanun koyucunun yerine koymuştur. Mühürsüz oy pusulası ve zarfların geçerli sayılması suretiyle YSK, seçim hilesine fırsat vermiştir. Organize bir seçim hilesi, oy hırsızlığı diyoruz" dedi.

"1 ÜYEYE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

1 oya teşekkür eden CHP'li Tezcan, "Oy çokluğu ile ret edilmiş talebimiz. 10 üye ret demiş. 1 üye iptali gerekir demiş. O 1 üyeye özel olarak teşekkür ediyoruz. Karar bizi mutlu etmedi." şeklinde konuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sevinç Erbulak gurbetçi seçmene kızgın

Sevinç Erbulak gurbetçi seçmene kızgın

795
Mahsun Kırmızıgül düğün şarkıcısı oldu

Mahsun Kırmızıgül düğün şarkıcısı oldu

283
CHP ve HDP'den Büyükçekmece'de mühürsüz oy başvurusu

CHP ve HDP'den Büyükçekmece'de mühürsüz oy başvurusu

199
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı evleniyor

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı evleniyor

72
Almanların gündemi Türkiye

Almanların gündemi Türkiye

198
Ronaldo Real Madrid'i yarı finale taşıdı

Ronaldo Real Madrid'i yarı finale taşıdı

21
F.Bahçe, Panathinaikos'un başkanını çıldırttı

F.Bahçe, Panathinaikos'un başkanını çıldırttı

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM