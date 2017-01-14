CHP'li Ali Şeker vekillere bacağını açtı

Profesyonel kamera ve ekipmanla Meclis'teki oturumu canlı olarak yayınlayan CHP'nin Cevat Kelle'si Ali Şeker, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, CHP ile AK Partililerin kavgasında CHP'li bir vekil tarafından bacağından ısırılan Muhammet Balta'nın "ısırılmış olamayacağını" ifade etti.

"BU İZ BENDE DE VAR"

Bacağını açarak velillere gösteren Şeker, benzer bir izin kendisinde de olduğunu söyleyerek, "Bu tıbben imkansız bir şey bunu ısırsa ısırsa at ısırmış olabilir. Bu izin benzeri bende de var. Bu yarayı bir insan ısırmış gibi insanları yalanlarınıza inandırmaya çalışıyorsunuz" dedi.



(Olacak O Kadar'daki Hamit El Sabah ve Cevap Kelle tiplemeleri)