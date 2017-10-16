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CHP'li milletvekilleri Baykal'ın durumunu anlattı

CHP'li Yılmaz Ateş, yoğun bakıma alınan Deniz Baykal'ın damarlarından birinde tıkanıklık tespit edildiğini açıkladı.

16.10.2017 - 09:18
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CHP'li milletvekilleri Baykal'ın durumunu anlattı

baykal

Gece yarısı yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan Deniz Baykal tedbir amacıyla yoğun bakıma alındı. CHP'li milletvekillerinden Baykal'ın durumuyla ilgili peş peşe açıklamalar geliyor.

"DAMARLARINDAN BİRİNDE PIHTI TESPİT EDİLDİ"

CHP'li Yılmaz Ateş, Baykal'ın damarının birinde pıhtı tespit edildiğini açıkladı.

Deniz Baykal'a damar tıkanıklığının açılması için boynundan anjiyo yapıldığı öğrenildi.

"TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

CHP Antalya eski Milletvekili Tuncay Ercenk ise, " Baykal önce özel bir hastaneye  ardından İbni Sina Hastanesi'ne sevk edildi. Yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doktorlarının verdiği bilgiye göre üst solunum yolu enfeksiyonu var. Tedavisi sürüyor. Gelecek iyi haberleri bekliyoruz" dedi.

"GEREKLİ MÜDAHALE YAPILDI"

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da hastanede görüştüğü yetkililerden son bilgileri aktardı.

Yarkadaş, Baykal'a bazı testler yapıldığını, bir damarında pıhtı tespit edildiğini ve hastanenin gerekli müdahaleyi yaptığını bildirdi.

Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastanenin yarım saat içinde konuyla ilgili bilgilendirme yapacağını da belirtti.

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