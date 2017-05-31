CHP'li Aytuğ Atıcı Gezicileri övdü

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
Gezi olaylarının yıldönümü nedeniyle konuşmasında yaşananlara değinen CHP'li vekil, eylemcileri öve öve bitiremedi.
ORUÇ ZAMANI ORUÇ...
Gezi gençliğinin namaz zamanında namaz kıldığını, oruç zamanında ise oruç tutuğunu ifade eden CHP'li Aytuğ Atıcı, Gezi gençliğinin karalanmak istendiğini sözlerine ekledi.
15 TEMMUZ GECESİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ'nün kanlı darbe girişimiyle ilgili sözlerini hatırlatan CHP'li vekil, 15 Temmuz gecesi Gezi gençliğinin darbeye karşı durduğunu da belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi darbecileri püskürtenlerin Gezi gençliğinin olmadığını ifade etmişti.
CHP'li Aytuğ Atıcı, OHAL sona erene kadar sakallarını uzatacağını söylemişti.