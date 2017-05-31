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CHP'li Aytuğ Atıcı Gezicileri övdü

Aytuğ Atıcı, Gezi olayları sırasında sokakları savaş alanına çevirmek isteyen eylemcileri yere göğe sığdıramadı.

31.05.2017 - 14:06
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CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Gezi olaylarının yıldönümü nedeniyle konuşmasında yaşananlara değinen CHP'li vekil, eylemcileri öve öve bitiremedi.

ORUÇ ZAMANI ORUÇ...

Gezi gençliğinin namaz zamanında namaz kıldığını, oruç zamanında ise oruç tutuğunu ifade eden CHP'li Aytuğ Atıcı, Gezi gençliğinin karalanmak istendiğini sözlerine ekledi.

CHP'li Aytuğ Atıcı Gezicileri övdü

15 TEMMUZ GECESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ'nün kanlı darbe girişimiyle ilgili sözlerini hatırlatan CHP'li vekil, 15 Temmuz gecesi Gezi gençliğinin darbeye karşı durduğunu da belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi darbecileri püskürtenlerin Gezi gençliğinin olmadığını ifade etmişti.

CHP'li Aytuğ Atıcı, OHAL sona erene kadar sakallarını uzatacağını söylemişti.

CHP'li Aytuğ Atıcı Gezicileri övdü

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