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CHP'li belediyeden Küba etkinliği

Avcılar Belediyesi referandum çalışmaları kapsamında insanları bir araya getirebilmek için Kübalı müzisyenlerle bir etkinlik düzenledi.

18.03.2017 - 10:49
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CHP'li belediyeden Küba etkinliği

Türkiye 16 Nisan'da yapılacak referanduma hazırlanıyor. Siyasi partiler çalışmalarına devam ederken çeşitli kamuoyu yoklamaları da yapılıyor. Son anketlere göre EVET oyları önde gidiyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN TALİMATI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "yüz yüze iletişim" talimatıyla hareket eden CHP'li belediyeler de bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenliyor.

CHP'li belediyeden Küba etkinliği

400 KİŞİYE KÜBA RÜZGARI

CHP'li Avcılar Belediyesi, Kübalı müzisyenlerden oluşan Son de Küba Orkestrası ile sahne gösterisi düzenledi. 400 kişiye verilen konserde Latin dansı ve şarkılarla gösteriler yapıldı.

Gördükleri ilgiden memnun kaldıklarını belirten grup üyeleri konser sonunda izleyicilerle selfie çektirdi.

CHP'li belediyeden Küba etkinliği

CHP'li belediyeden Küba etkinliği

CHP'li belediyeden Küba etkinliği

CHP'li belediyeden Küba etkinliği

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