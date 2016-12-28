CHP'li Doğan: Anayasa teklifi yasalaşırsa AB süreci biter

Anayasa Komisyonu görüşmelerinde konuşan Doğan, insanlığın diktatöryal sistemlerden çoğulcu demokrasilere doğru bir siyasal evrim geçirmesine karşın Türkiye’nin bunun tersi bir yola girdiğini ifade etti.

''BU TEKLİFLE BİRLİKTE TÜRKİYE'NİN AB SÜRECİ RESMEN BİTER''

Değişikliğe gerekçe olarak ‘milli irade’ kavramının gündeme getirildiğine dikkat çeken Doğan, şunları söyledi:

''Bu sistem Avrupa’nın ve diğer medeni dünyanın hangi değerleriyle örtüşüyor? İnsanlığın demokrasi evriminin tersine kürek çekerek nereye götüreceksiniz bu ülkeyi? Avrupa Birliği’nde yok ama son dönemlerde gündeme getirilen Şangay Beşlisi’nde benzer sistemler var. Esin kaynağınız burası mı? Eğer böyleyse, Türkiye makas değiştirdiyse bunu kamuoyuna niye açıklamıyorsunuz. Bu teklifle birlikte Türkiye’nin AB üyelik süreci de resmen sona erdirilmiş olacaktır."